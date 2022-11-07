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Республиканцы не исключают объявления импичмента Байдену в случае победы на промежуточных выборах

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 18:15

В случае победы на промежуточных выборах во вторник и получения контроля над Сенатом Республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Мы никогда не будем использовать импичмент с политической целью. Это не означает, что в случае, если возникнет подходящая ситуация, это не будет использовано в другое время", - отметил он.

Маккарти не уточнил, какими могут быть условия объявления импичмента Байдену в таком случае. В то же время он отметил необходимость расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана, происхождение пандемии коронавируса и регулирование заседаний родительских и школьных советов.

Лидер республиканцев в Палате представителей также заверил, что поддерживает оказание помощи Украине для противостояния России.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности... Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где в них нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", - сказал он.

Предшественнику Байдена на посту, республиканцу Дональду Трампу дважды объявляли импичмент в Палате представителей, но в Сенате не хватало голосов, чтобы признать его виновным.

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Республиканская партия США уже не впервые говорит о возможности импичмента Байдена. Но до сих пор обе палаты Конгресса контролировались демократами, поэтому такой сценарий был невозможен. Это может измениться после так называемых промежуточных выборов 8 ноября, когда переизбирается вся Палата представителей и треть Сената.

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Темы: БайденСШАпартииимпичмент
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