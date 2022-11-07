Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России сокращается число сторонников войны — СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 20:11
В России сокращается число сторонников войны — СМИ
фото тасс

Согласно опросам, в России сократилось число сторонников продолжения военных действий в Украине с 25% до 16%.

Источник: "Медуза" со ссылкой на издание, у которых есть результаты опросов "российских независимых проектов"

Детали: Отмечается, что, согласно социологии, пик поддержки военных действий пришелся на март – апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

Реклама:

По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась "партия войны" (с 25% до 16%) и немного увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).

Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий. 

ВИДЕО ДНЯ

По данным Russian Field, среди тех, кто поддерживает вторжение, только половина считает, что война была необходима.

Темы: Росcиясоциологиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Жителей приграничья Черниговщины призвали выселиться вглубь Украины
Россияне попали в многоэтажку в Лимане - разрушены 8 этажей
6500$ за выезд в Румынию: полиция задержала переправщика уклонистов
Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: