В России сокращается число сторонников войны — СМИ

Согласно опросам, в России сократилось число сторонников продолжения военных действий в Украине с 25% до 16%.

Источник: "Медуза" со ссылкой на издание, у которых есть результаты опросов "российских независимых проектов"

Детали: Отмечается, что, согласно социологии, пик поддержки военных действий пришелся на март – апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

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По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась "партия войны" (с 25% до 16%) и немного увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).

Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.

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По данным Russian Field, среди тех, кто поддерживает вторжение, только половина считает, что война была необходима.