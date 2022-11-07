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Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 20:00

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии.

Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже предоставил значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и в дальнейшем. Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.

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Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

"Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать любые совместные заимствования ЕС в этой сфере", - отметил он.

Глава венгерской дипломатии в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.

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Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обеспечение финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы.

Ожидается, шо фон дер Ляйен на этой неделе предложит принять финансовый пакет помощи Украине от ЕС до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро. Средства будут предоставляться в форме льготных долгосрочных кредитов, которые будут покрывать также расходы на уплату процентов и проведение реформ, необходимых для приближения к членству в ЕС.

Темы: ВенгрияЕСЕврокомиссияденьги
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