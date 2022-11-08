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Генштаб: подразделение из Чечни грабит местных жителей на Херсонщине

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 07:55
Генштаб: подразделение из Чечни грабит местных жителей на Херсонщине
скриншот

Подразделение с территории Чеченской республики прибыло в оккупированную россиянами Новософиевку Херсонской области.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории Чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их домов".

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Что этому предшествовало: Генштаб в утренней сводке также рассказал, что в Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск.

Украинские военные отбили вражеские атаки, а также авиация поразила 17 районов сосредоточения личного состава, а наземные войска - 5 пунктов управления врага и другие важные объекты противника.

Темы: ЧечняХерсонская областьГенштаб
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