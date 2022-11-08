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В российские школы планируют вернуть 140 часов военной подготовки

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 10:22
Фото: ТАСС

Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах.

Источник: российское издание "Известия"

Детали: С инициативой возвращения курса начальной военной подготовки в школы выступил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

В минобороны РФ считают, что целесообразно выделить на двухлетний курс 140 часов. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента.

Российские депутаты говорят, что польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказывать первую медицинскую помощь, а также ориентироваться на местности.

Кроме того, Миронов считает, что реализация инициативы поможет трудоустроить десятки тысяч людей, которые искренне любят Россию и при этом владеют теорией и практикой ведения боевых действий.

Темы: Росcиявойнаармия
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