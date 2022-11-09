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ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 02:45
иллюстративное фото АрмияInform

На южных рубежах защиты украинские военные 11 раз ударили с неба по ПВО врага, выполнили 290 огневых задач, уничтожив склады боеприпасов, живую силу и технику россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Продолжались обстрелы населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения, в частности освобожденных в Бериславском районе Херсонщины, а также тыловых регионов, от Днепропетровщины до Одесской области.

С применением авиации с направления Черного моря враг направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил с самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем".

Детали: По Никопольскому району после обеда враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Марганецкой громадам. Повреждены несколько хозяйственных построек. Обошлось без человеческих потерь.

Враг 4 раза атаковал позиции ВСУ армейской авиацией, в ответ получил 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районах сосредоточения вражеских сил и техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Установлено, что враг потерял 55 захватчиков, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц автобронетехники.

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Кроме того, уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются.

"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные.

Испытания пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - сообщают в ОК "Юг".

Также известно, что неподалеку Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Кроме создания невыносимых условий для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа вышек мобильной связи.

Тем временем в акватории Черного моря корабельная группировка врага состоит из 8 кораблей, которые укрываются вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет - в пунктах базирования. На боевом дежурстве - ни одного не зафиксировано.

Темы: войнаВооруженные силы
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