Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 01:45
ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК Юг
иллюстративное фото АрмияInform

На южных рубежах защиты украинские военные 11 раз ударили с неба по ПВО врага, выполнили 290 огневых задач, уничтожив склады боеприпасов, живую силу и технику россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Продолжались обстрелы населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения, в частности освобожденных в Бериславском районе Херсонщины, а также тыловых регионов, от Днепропетровщины до Одесской области.

Реклама:

С применением авиации с направления Черного моря враг направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил с самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем".

Детали: По Никопольскому району после обеда враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Марганецкой громадам. Повреждены несколько хозяйственных построек. Обошлось без человеческих потерь.

Враг 4 раза атаковал позиции ВСУ армейской авиацией, в ответ получил 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районах сосредоточения вражеских сил и техники.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Установлено, что враг потерял 55 захватчиков, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц автобронетехники.

Кроме того, уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются.

"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные.

Испытания пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - сообщают в ОК "Юг".

Также известно, что неподалеку Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Кроме создания невыносимых условий для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа вышек мобильной связи.

Тем временем в акватории Черного моря корабельная группировка врага состоит из 8 кораблей, которые укрываются вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет - в пунктах базирования. На боевом дежурстве - ни одного не зафиксировано.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: