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ЕС нужно изменить законы, чтобы начать давать Украине €18 млрд макрофина уже в январе

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 15:35

Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство для того, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового предложенного пакета макрофинансовой помощи на 18 млрд евро уже в январе 2023 года.  

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал еврокомиссар Йоханнес Хан. 

"Для того чтобы перечислить первые средства уже в январе, нужно принять изменения в законодательство. Поэтому призываю принять эти решения быстро. Впрочем, отзывы, которые мы видели вчера на встрече министров финансов и Европарламента, свидетельствуют, что есть очень большая поддержка. И я убежден, что сомнения, которые еще остаются, возможно будет преодолеть", - отметил он. 

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Чиновник отметил, что пакет в таком формате, как его предлагает Еврокомиссия, очень важен для Украины, поскольку даст уверенность относительно доступных средств и будет побуждать других международных доноров к подобным решениям. 

Чиновников Еврокомиссии на брифинге неоднократно спрашивали о плане действий на случай, если Венгрия заблокирует это решение, и теоретически возможно, что для одобрения пакета пойдут на какие-то исключительные шаги. Венгрия уже заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимых изменений для подготовки пакета помощи.

На это они ответили, что будут работать над тем, чтобы обеспечить согласие всех стран-членов.

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Темы: ЕСУкраинаденьги
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