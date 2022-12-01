Кулеба обсудил с МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "За два года совместной работы... мы прошли много кризисов и стали настоящими друзьями.

На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира Владимира Зеленского".