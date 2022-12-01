Одесская область демонтирует памятник Суворову, Хмельницкая – Островскому

Демонтаж памятника Николаю Островскому в Хмельницкой области, фото из Telegram Гамалия

В городе Шепетовка Хмельницкой области демонтируют памятник советскому писателю Николаю Островскому, в Измаиле Одесской области – Александру Суворову.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, информационное агентство "Юг.Today"

Детали: Памятник Николаю Островскому, что на площади перед Шепетовским музеем, демонтировали. Ранее глава ОВА Сергей Гамалий сообщал, что памятник готовят в дорогу на "вечное" сохранение.

Прямая речь Гамалия: "Нации, которые забывают о своем прошлом, не имеют будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся".

Хмельниччина демонтує пам’ятник Островському pic.twitter.com/7edBLJqYcl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 1, 2022

Больше деталей: В городе Измаил Одесской области 1 декабря начался демонтаж памятника Александру Суворову. Все работы будут выполнять коммунальщики.

Фото "Юг.Today"

Как сообщает агентство, ранее Измаильский городской совет решил, что памятник пока переместят за пределы общественного пространства Измаила – к предприятию "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства". До этого туда перевезли памятник Ленину.

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Справка: Николай Островский – советский писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением.

Он известен своими романами "Как закалялась сталь" и "Рожденные бурей", которые критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов.