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В Черновицкой ОВА помогали мужчинам бежать за границу: подозревают чиновницу

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 14:39
Сообщение о подозрении, фото из ОГП

Чиновницу Черновицкой ОВА подозревают в содействии переправке за границу мужчин призывного возраста под предлогом ввоза гуманитарной помощи.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Дословно: "Сообщено о подозрении должностному лицу Черновицкой областной военной администрации по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 УК Украины)".

Детали: По информации следствия, женщина вносила данные в систему "Шлях" о разрешении на выезд военнообязанным мужчинам призывного возраста. Правоохранители установили более 50 фактов выезда мужчин за границу под предлогом ввоза гуманитарной помощи. Продолжаются обыски на территории Черновицкой области.

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Темы: Офис генпрокурораЧерновицкая областьфонд "Украина 3000"
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