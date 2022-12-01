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"Почтовый терроризм" в Испании: пакет со взрывчаткой прислали посольству США

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 15:29

Посольство США в Испании получило пакет со взрывчаткой, идентичный тем, которые адресовали посольству Украины, авиабазе, военной компании в Сарагосе, премьеру и министру обороны Испании.

Об этом сообщают ряд изданий, среди которых El Mundo и El Pais, пишет "Европейская правда". 

Пакет поступил около 12:30, определен как подозрительный и успешно обезврежен на территории посольства.

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Отмечается, что во всех случаях это были одинаковые коричневые обертки, с одинаково написанным адресом. 

Госсекретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес рассказал, что вещество, которое использовали в пакетах, подобно тем, что используются в пиротехнике. 

"Есть признаки того, что эти пакеты происходят с территории Испании, но я говорю об этом с осторожностью", - отметил он. 

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Он сообщил также, что пакет, который прислали на авиабазу Торрехон-де-Ардос, удалось нейтрализовать без взрыва, поэтому станет легче установить компоненты и возможного отправителя. 

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. 

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами; авиабаза Торрехон-де-Ардос и министерство обороны Испании.  

Темы: ИспанияСШАвзрыв
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