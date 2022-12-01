Россияне ударили по Никополю: повреждены многоэтажки, есть раненый
Четверг, 1 декабря 2022, 15:44
Российские оккупанты днем 1 декабря обстреляли с артиллерии город Никополь Днепропетровской области – повреждены несколько многоэтажек, есть пострадавший.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина".
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Детали: Резниченко добавил, что в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач. Детали уточняются.