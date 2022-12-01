Россияне ударили по Никополю: повреждены многоэтажки, есть раненый

Последствия пожара в многоэтажке, фото из Telegram Резниченко

Российские оккупанты днем 1 декабря обстреляли с артиллерии город Никополь Днепропетровской области – повреждены несколько многоэтажек, есть пострадавший.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина".

Детали: Резниченко добавил, что в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач. Детали уточняются.