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Россияне ударили по Никополю: повреждены многоэтажки, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 16:44
Последствия пожара в многоэтажке, фото из Telegram Резниченко

Российские оккупанты днем 1 декабря обстреляли с артиллерии город Никополь Днепропетровской области – повреждены несколько многоэтажек, есть пострадавший.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина".

Детали: Резниченко добавил, что в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач. Детали уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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