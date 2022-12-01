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В оккупированном Мариуполе – длинные очереди за электрообогревателями

Елена РощинаЧетверг, 1 декабря 2022, 20:44
Очередь за обогревателями в Мариуполе, фото из Telegram Андрющенко Time

Оккупированный и существенно разрушенный Мариуполь без централизованного отопления, в городе наблюдаются очереди за электрообогревателями, случаются даже драки.

Источник: советник законно избранного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко 

Детали: Андрющенко показал фотографии очереди за электрообогревателями на несколько тысяч человек.

По его словам, обогреватели – "только тем, кто предварительно регистрировался у волонтеров".

В другой локации в очереди за электрообогревателями даже произошла драка.

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Андрющенко добавил, что оккупационная власть при этом только "сыплет отчетами о несуществующем теплоснабжении".

Темы: Мариупольотопление
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