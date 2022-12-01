В оккупированном Мариуполе – длинные очереди за электрообогревателями
Четверг, 1 декабря 2022, 19:44
Оккупированный и существенно разрушенный Мариуполь без централизованного отопления, в городе наблюдаются очереди за электрообогревателями, случаются даже драки.
Источник: советник законно избранного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко
Детали: Андрющенко показал фотографии очереди за электрообогревателями на несколько тысяч человек.
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По его словам, обогреватели – "только тем, кто предварительно регистрировался у волонтеров".
В другой локации в очереди за электрообогревателями даже произошла драка.
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Андрющенко добавил, что оккупационная власть при этом только "сыплет отчетами о несуществующем теплоснабжении".