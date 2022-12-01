Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ
Четверг, 1 декабря 2022, 20:52
Жители оккупированной Керчи сообщают о звуках выстрелов, которые слышны с утра в районе Аршинцево.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей
Детали: Жители поселка Партизанское утверждают, что слышали автоматные очереди и "выстрелы из тяжелого оружия".
После того, как в местных пабликах керчане начали выражать беспокойство, один из сайтов сообщил, что звуки выстрелов слышны с полигона, на котором "проводятся учения в воинской части на выезде из города".
Оккупационная администрация Керчи не сообщала о каких-либо учениях на территории города и в его окрестностях.
Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО".