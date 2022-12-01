Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ

Жители оккупированной Керчи сообщают о звуках выстрелов, которые слышны с утра в районе Аршинцево.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей

Детали: Жители поселка Партизанское утверждают, что слышали автоматные очереди и "выстрелы из тяжелого оружия".

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После того, как в местных пабликах керчане начали выражать беспокойство, один из сайтов сообщил, что звуки выстрелов слышны с полигона, на котором "проводятся учения в воинской части на выезде из города".

Оккупационная администрация Керчи не сообщала о каких-либо учениях на территории города и в его окрестностях.

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО".