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Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 20:52
Керчь, Google maps

Жители оккупированной Керчи сообщают о звуках выстрелов, которые слышны с утра в районе Аршинцево.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей

Детали: Жители поселка Партизанское утверждают, что слышали автоматные очереди и "выстрелы из тяжелого оружия".

После того, как в местных пабликах керчане начали выражать беспокойство, один из сайтов сообщил, что звуки выстрелов слышны с полигона, на котором "проводятся учения в воинской части на выезде из города".

Оккупационная администрация Керчи не сообщала о каких-либо учениях на территории города и в его окрестностях.

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО".

Темы: КерчьКрымоккупация
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