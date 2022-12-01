Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 19:52
Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ
Керчь, Google maps

Жители оккупированной Керчи сообщают о звуках выстрелов, которые слышны с утра в районе Аршинцево.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей

Детали: Жители поселка Партизанское утверждают, что слышали автоматные очереди и "выстрелы из тяжелого оружия".

Реклама:

После того, как в местных пабликах керчане начали выражать беспокойство, один из сайтов сообщил, что звуки выстрелов слышны с полигона, на котором "проводятся учения в воинской части на выезде из города".

Оккупационная администрация Керчи не сообщала о каких-либо учениях на территории города и в его окрестностях.

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КерчьКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Керчь
В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Путин собирает совещание из-за атаки на Крымский мост
Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: