Мешканці Керчі занепокоєні звуками пострілів – ЗМІ
Четвер, 1 грудня 2022, 20:52
Мешканці окупованої Керчі повідомляють про звуки пострілів, які чутно зранку в районі Аршинцеве.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на місцевих мешканців
Деталі: Мешканці селища Партизанське стверджують, що чули автоматні черги та "постріли з важкої зброї".
Після того, як у місцевих пабліках керчани почали висловлювати занепокоєння, один з сайтів повідомив, що звуки пострілів чути з полігону, на якому "проводяться навчання у військовій частині на виїзді з міста".
Окупаційна адміністрація Керчі не повідомляла про якісь навчання на території міста та на його околицях.
Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках" та "роботою ППО".