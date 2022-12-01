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Мешканці Керчі занепокоєні звуками пострілів – ЗМІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 19:52
Мешканці Керчі занепокоєні звуками пострілів – ЗМІ
Керч, Google maps

Мешканці окупованої Керчі повідомляють про звуки пострілів, які чутно зранку в районі Аршинцеве.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на місцевих мешканців

Деталі: Мешканці селища Партизанське стверджують, що чули автоматні черги та "постріли з важкої зброї".

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Після того, як у місцевих пабліках керчани почали висловлювати занепокоєння, один з сайтів повідомив, що звуки пострілів чути з полігону, на якому "проводяться навчання у військовій частині на виїзді з міста".

Окупаційна адміністрація Керчі не повідомляла про якісь навчання на території міста та на його околицях.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках" та "роботою ППО".

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Теми: КерчКримокупація
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