В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В оккупированном городе Керчь вечером 4 августа были слышны громкие взрывы, оккупационные "власти" Крыма заявили об "угрозе атаки" на Крымский мост, в связи с чем движение по мосту перекрыто.

Источник: советник так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в Telegram

Прямая речь: "Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия – движение (по мосту – ред.) восстановится".

Детали: Крючков также сообщил, что сигнал "тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не впервые, а иногда даже объявляется по 2-3 раза в день.

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Оккупант добавил, что не может подтвердить информацию, которая распространяется в сети, о взрывах в районе моста.

Российское издание "ТАСС" подтвердило, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.