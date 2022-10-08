Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

Дословно указ: "Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".

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