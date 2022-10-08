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Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 19:58
Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

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Дословно указ: "Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".

Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

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Темы: ПутинКрымКерчьФСБ
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