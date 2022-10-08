Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

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Дословно указ: "Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".

Предыстория:

Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.