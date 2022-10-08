Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Суббота, 8 октября 2022, 19:58
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.
Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля
Детали: Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
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Дословно указ: "Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
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