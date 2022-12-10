На Херсонщине обстреляли больницу, разрушения в Запорожской и Днепропетровской областях –ОВА

В течение суток россияне обстреляли территорию 9 украинских областей, пострадали жители, разрушены дома и другие сооружения.

Источник: данные глав ОГА по состоянию на 9.00

Детали: Сумская область: в пятницу вечером россияне ударили С-300 по Великописаревской громаде. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

В пятницу в течение дня враг нанес 48 ударов по приграничью: по Шалыгинской и Юнаковской громадам. В обоих случаях обошлось без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Красное, Гуляйполе, Преображенка, Дорожнянка, Ольговское, Новоандреевка, Полтавка, Малая Токмачка, Тимировка, Малые Щербаки, Плавни, Чаривне.

Поступило 32 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Детали последствий уточняются.

Днепропетровщина: снова пострадала от российских атак Никопольщина. Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской громадах. Больше всего пострадал Никополь. Там четверо раненых пожилых людей, двое - в больнице.

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В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, детский сад, офисное и административное здания, автомойка, автостоянка, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде люди не пострадали. Детали обстрела выясняются.

Харьковщина: оккупанты в течение суток обстреливали населенные пункты приграничных громад Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского районов. Есть повреждения хозяйственных построек, попадания по открытым территориям, в Купянске горели остатки складских зданий. Без пострадавших.

Луганщина: атаки оккупантов за прошедшие сутки отбиты от Площанки, Невского и Белогоровки.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне пытаются улучшить тактическое положение. В частности, на Лиманском направлении открывали огонь по Грековке, Макеевке, Площанке, Невском и Червонопоповке.

Донецкая область: в течение ночи происходили обстрелы позиций и окраин Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северное, Южное, Шумов, Дружба, Магдалиновка и г.Зализне. Информация о пострадавших уточняется.

Утром - активизация боевых действия в районе сел Водяное и Первомайское. За прошедшие сутки в Донецкой области: 4 раненых.

Николаевщина: в субботу утром враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: ночью враг атаковал область дронами-камикадзе, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей. Информация о пострадавших уточняется. Продолжается работа спасательных и восстановительных служб.

Силами противовоздушной обороны сбиты 2 "Shahed-136" над Одесской областью.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной. По информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, рядом с линией соприкосновения. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Чернобаевка и город Херсон, пострадали мирные граждане.

Российские оккупанты открывали огонь и по больнице в Бериславе. В больницу прилетело 3 вражеских снаряда, здание получило серьезные повреждения.

Сверхсложная ситуация в Голопристанской громаде. Днем и ночью обстрелы не прекращаются. За последние сутки есть минометные попадания в частные дома и разрушение частных зданий. Без жертв.

Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину: восстанавливается электроснабжение, теплоснабжение, подключаются станции мобильной связи.

Взрывотехники Нацполиции обследовали 13 гектаров территорий, изъяли 158 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС обследовали почти 11 гектаров территорий, изъяли и обезвредили - 92 взрывоопасных предмета.

Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. Продолжается выдача гуманитарной помощи жителям Херсонщины.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.