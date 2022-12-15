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Данилов: Путин испуган – и это опасно, но шансов захватить нас ноль

Елена РощинаЧетверг, 15 декабря 2022, 22:36
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные горячую линию и итоговую пресс-конференцию из-за страха.

Источник: Алексей Данилов в эфире телемарафона 15 декабря

Прямая речь: "Просто он боится, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то что-то вспыхнет – какая-то "бавовна", или что-то бабахнет. Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека. 

Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество – всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. 

Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что надо делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию ноль".

Детали: Секретарь СНБО также прокомментировал шутку депутата Государственной думы РФ Олега Нилова, который пообещал "мальчику Вове из Киева" подарить на Новый год ракетный обстрел. 

"Это же не мы говорили. Это они говорили. Поверьте, будут. Подождем немного – и все им будет. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы не должны им в этом отказывать", – сказал Данилов.

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"Две ракеты "Нептун" отправили (крейсер) "Москву" навечно (в известном направлении – ред.) – подождем, пока следующие наши ракеты отправят другую Москву так же навечно", – добавил он.

Предыстория: 

Темы: ДаниловПутинвойнаРосcия
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