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Данилов: Путин испуган – и это опасно, но шансов захватить нас ноль

Елена РощинаЧетверг, 15 декабря 2022, 21:36
Данилов: Путин испуган – и это опасно, но шансов захватить нас ноль
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные горячую линию и итоговую пресс-конференцию из-за страха.

Источник: Алексей Данилов в эфире телемарафона 15 декабря

Прямая речь: "Просто он боится, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то что-то вспыхнет – какая-то "бавовна", или что-то бабахнет. Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека. 

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Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество – всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. 

Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что надо делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию ноль".

Детали: Секретарь СНБО также прокомментировал шутку депутата Государственной думы РФ Олега Нилова, который пообещал "мальчику Вове из Киева" подарить на Новый год ракетный обстрел. 

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"Это же не мы говорили. Это они говорили. Поверьте, будут. Подождем немного – и все им будет. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы не должны им в этом отказывать", – сказал Данилов.

"Две ракеты "Нептун" отправили (крейсер) "Москву" навечно (в известном направлении – ред.) – подождем, пока следующие наши ракеты отправят другую Москву так же навечно", – добавил он.

Предыстория: 

Темы: ДаниловПутинвойнаРосcия
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