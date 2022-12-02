Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство дополнительных HIMARS
Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на более 430 миллионов долларов на изготовление дополнительных высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS).
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.
"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт с фиксированной ценой на сумму 430 930 711 долларов США на полное производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров по продаже военной техники", - говорится в сообщении.
О каких именно иностранных партнерах идет речь, не уточняется.
Ожидается, что контракт завершится 31 декабря 2025 года.
В течение последних месяцев Пентагон передал Украине около 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.
И украинская, и американская стороны сходятся на том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.
В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставку понадобятся несколько лет.