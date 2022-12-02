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Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство дополнительных HIMARS

Пятница, 2 декабря 2022, 09:27

Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на более 430 миллионов долларов на изготовление дополнительных высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт с фиксированной ценой на сумму 430 930 711 долларов США на полное производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров по продаже военной техники", - говорится в сообщении.

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О каких именно иностранных партнерах идет речь, не уточняется.

Ожидается, что контракт завершится 31 декабря 2025 года.

В течение последних месяцев Пентагон передал Украине около 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.

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И украинская, и американская стороны сходятся на том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.

В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставку понадобятся несколько лет.

Темы: СШАоружие
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