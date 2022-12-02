Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство дополнительных HIMARS

Пятница, 2 декабря 2022, 10:27

Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на более 430 миллионов долларов на изготовление дополнительных высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт с фиксированной ценой на сумму 430 930 711 долларов США на полное производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров по продаже военной техники", - говорится в сообщении.

О каких именно иностранных партнерах идет речь, не уточняется.

Ожидается, что контракт завершится 31 декабря 2025 года.

В течение последних месяцев Пентагон передал Украине около 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с Россией.

И украинская, и американская стороны сходятся на том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.

ВИДЕО ДНЯ

В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставку понадобятся несколько лет.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГБР провело обыски и изъяло документы в КГГА

Херсонщина: власти эвакуируют людей с левого берега Днепра, ожидают активизации боевых действий

Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной – ISW

фотоВ США презентовали самый современный стратегический бомбардировщик

видеоОбыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"

видеоДень ЧМ-22: Южная Корея обыграла Португалию, Уругвай уехал домой

Все новости...
США
США расширили список санкций против КНДР после ракетных испытаний
Из-за ракетных испытаний США расширили санкции против КНДР из-за ракетных испытаний
Пентагон заключил контракт почти на $431 млн на изготовление HIMARS
Последние новости
11:50
видеоНаев: Враг накапливает силы в Беларуси, мы готовимся к реагированию
11:38
В Сейме Латвии рассмотрят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
11:29
ГБР провело обыски и изъяло документы в КГГА
11:22
Volkswagen планирует увеличить школы программирования для решения проблемы дефицита кадров
11:16
Глава МИД Британии: Надо быть осторожными, если "мирные переговоры" будут инициированы Путиным
11:05
видеоЭвакуация в темноте: как полицейские с помощью тепловизора спасают раненых в Донецкой области
10:53
Врага бесит свет в Херсоне и он прицельно бьет по инфраструктуре – Силы юга
10:52
Регионы: оккупанты били по Черниговщине, из-за обстрелов сложная ситуация на Херсонщине
10:50
В Швейцарии пожилые супруги нашли 20 тысяч франков и вернули их владельцу
10:39
Эстония подписала с США договор на покупку HIMARS на более чем $200 млн
Все новости...