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"Слуга народа" в Раде взяла себе в союзники нардепов из запрещенной партии ОПЗЖ

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 12:18
Слуга народа в Раде взяла себе в союзники нардепов из запрещенной партии ОПЗЖ
ЮРИЙ БОЙКО С КОЛЛЕГАМИ В ВР. ФОТО С FACEBOOK ОПЗЖ

Президентская фракция "Слуга народа" для обеспечения принятия решений в Верховной Раде системно сотрудничает с нардепами бывшей ОПЗЖ.

Источник: статья "Украинской правды" Итоги военного года: украинское сопротивление, перерождение Зеленского, уничтожение олигархов

Детали: Из-за войны и угрозы ракетных ударов последние десять месяцев народные депутаты собираются в секретном формате без анонсов, а о принятых законах украинцев информируют исключительно постфактум. 

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Изменилось и отношение Офиса президента к Верховной Раде. Ранее Зеленский хотя бы делал видимость сотрудничества со своей фракцией: перед важными голосованиями приходил на заседания "Слуги народа", убеждал в чем-то, отвечал на вопросы и даже наведывался на их стратегические сессии в Трускавце. 

Сейчас же президент почти не уделяет времени работе парламента. За всю полномасштабную войну он ни разу не встречался со "Слугами" отдельно, говорится в статье УП. 

О работе ВРУ Зеленский разговаривает только с председателем Рады Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко или председателем фракции "СН" Давидом Арахамией. 

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Как известно, из-за внутренних распрей и прогулов депутатов "Слуге" уже давно не хватало своих 226 голосов, необходимых для принятия любого законопроекта. Поэтому команда Зеленского сотрудничала с группами "За майбутнє" и "Довіра".

По данным УП, во время полномасштабной войны ситуация у "Слуги народа" еще больше ухудшилась: сейчас фракция обеспечивает примерно 180 голосов. Поэтому потребность в союзниках во время войны только обострилась. И они нашлись.

Сейчас самой большой опорой "Слуги народа" в парламенте являются бывшие члены запрещенной ОПЗЖ: группа "Платформа за жизнь и мир", которая ориентируется на Юрия Бойко и Сергея Левочкина, и группа "Відновлення України", которой из Монако руководят Вадим Столар и Игорь Абрамович.

Причем, в отличие от достаточно ценных голосов группы "За майбутнє", пожелания бывших ОПЗЖистов гораздо "скромнее" - чтобы их не трогали силовики, говорится в материале "Украинской правды". 

Как пересказывают источники УП в парламенте, бывшие "ОПЗЖники" даже шутят, что "ничего так быстро не может сделать из человека еврооптимиста, как два-три уголовных производства". 

Прямая речь одного из топов во фракции "Слуга народа": "Чтобы вы понимали, Стамбульскую конвенцию мы без Бойко и Шуфрича никогда бы в жизни не приняли. Они реально дали нам критические голоса". 

Подробнее о главных трансформациях, которые пережила украинская политика за более чем 300 дней полномасштабного российского вторжения читайте здесь.

Темы: Верховная РадаСлуга народаОПЗЖ
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