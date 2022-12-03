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США внесли Россию и ЧВК "Вагнер" в перечень организаций, которые ограничивают свободу религии

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 13:07
ФОТО: GETTY IMAGES

США признали 12 стран и 9 организаций такими, которые "вызывают обеспокоенность" в вопросе соблюдения религиозных свобод. Среди них Россия и российская вооруженная группировка "частная военная компания Вагнера".

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Госдеп

Детали: В список стран, вызывающих беспокойство, вошли Россия, Китай, КНДР, Иран, Мьянма, Куба, Эритрея, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

Страны вызывают у Госдепа особое беспокойство, согласно Международному закону о свободе вероисповедания 1998 года, за то, что они "совершили или терпели особо жесткие ограничения свободы вероисповедания".

В перечень также внесли террористические организации, среди которых "ИГИЛ", "Талибан" и группа "Вагнер" из-за их действий в Центральноафриканской Республике.

Прямая речь Блинкена: "Во всем мире правительства и негосударственные субъекты преследуют, угрожают, сажают в тюрьму и даже убивают людей из-за их убеждений. В некоторых случаях они подавляют свободу религии или убеждений людей, чтобы использовать возможности для получения политической выгоды.

Эти действия сеют раздор, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и миру. Соединенные Штаты не будут стоять в стороне от этих злоупотреблений.

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Мы продолжим внимательно следить за состоянием религиозной свободы в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией".

Темы: Росcиярелигияцензурапропаганда
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