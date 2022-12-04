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В Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди за водой – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 02:22
Иллюстративное фото AP

В Макеевке Донецкой области россияне раздают повестки на пунктах выдачи воды.

Источник: Центр Национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированной Макеевке нет централизованной подачи воды, зато оккупанты раздают ее в бутылках. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении. У мужчин также проверяют наличие отметки о становление на учет в военкомате.

Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. Враг использует кризис в регионе, как метод выявления мужчин для пополнения своего войска".

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщил, что на оккупированных территориях Луганской области российские захватчики мобилизовали более половины шахтеров.

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Темы: Макеевкаоккупациямобилизациявойна
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