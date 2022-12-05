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ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов 2 танка и 1 вертолет - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 5 декабря 2022, 09:28
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы убили 540 оккупантов, количество уничтоженных российских захватчиков достигло 91 690 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 91 690 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 2 924 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 900 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1 914 (+6) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+1) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),
  • крылатых ракет - 531 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 497 (+18) ед,
  • специальной техники - 163 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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