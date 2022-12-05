Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 грудня 2022, 09:28
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Збройні сили вбили 540 окупантів, кількість знищених російських загарбників сягнула 91 690 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: " Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках".

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 924 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 900 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 914 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+1) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 497 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

відеоУ російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Карти боїв від ISW: окупанти хочуть оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

У Запоріжжі прогриміли вибухи

відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Усі новини...
війна
Російська авіація продовжить наземні атаки на низькому рівні - розвідка Британії
Росіяни обстріляли Куп’янську громаду на Харківщині, є руйнування - ДСНС
За добу на Донеччині окупанти поранили 2 цивільних – ОВА
Останні новини
11:12
МЗС: Якщо в Угорщині хочуть рухатися до миру, можна почати із заклику до РФ припинити війну
11:02
Від Офісу президента до МВС: СБУ викрила на Київщині масову підробку перепусток
11:01
ФСБ простить заочно заарештувати Верещук і Джапарову
10:56
фотоРосіяни хочуть знести 950 будинків в окупованому Маріуполі – міська рада
10:53
Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян
10:44
В уряді оновили перелік окупованих територій для виплат переселенцям
10:44
В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського
10:19
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
10:18
Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ
10:17
Росіяни вдарили по Харківщині: загинув пенсіонер
Усі новини...