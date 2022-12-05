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ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 грудня 2022, 08:28
ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Збройні сили вбили 540 окупантів, кількість знищених російських загарбників сягнула 91 690 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: " Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках".

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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 924 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 900 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 914 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+1) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 497 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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