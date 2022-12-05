ЗСУ за добу знищили 540 окупантів 2 танки та 1 гелікоптер – Генштаб
Понеділок, 5 грудня 2022, 08:28
За добу Збройні сили вбили 540 окупантів, кількість знищених російських загарбників сягнула 91 690 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: " Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках".
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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 924 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 900 (+8) од,
- артилерійських систем – 1 914 (+6) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+1) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 497 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).