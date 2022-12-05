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Премьер Эстонии: Начинать с Россией переговоры о мире сейчас опасно – и не только для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 18:24

Премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что соглашаться на мирные переговоры с Россией сейчас было бы опасно, если ставить целью длительный мир в Европе.

Об этом она сказала в комментарии общественному вещателю на просьбу прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обсудить гарантии безопасности для России, если Кремль согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Каллас отметила, что не хочет отвечать Макрону "через СМИ", поскольку Париж и Таллинн регулярно поддерживают контакты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR

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"Впрочем, как общий комментарий должна сказать, что позиция Эстонии по поводу европейской безопасности высказана давно и она четкая: фокус свободного мира сейчас должен быть на том, как помочь Украине победить и гарантировать ее безопасность в долгосрочной перспективе. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а нанесенный ущерб компенсирован. Только это является путем к длительному миру и предотвращению новой агрессии", - отметила премьер Эстонии.

Кая Каллас отметила, что Кремлю сейчас нужна пауза для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

"Поэтому перемирие сейчас сыграло бы в пользу военных интересов РФ, и разговоры о мире или прекращении огня - опасны. Продолжается агрессивная война, в которой Россия напала на свою соседку, и в этих условиях надо говорить о том, как обеспечить безопасность Украины...", - отметила она.

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"Требования России о гарантиях безопасности - это прикрытие для ее захватнических войн и военных преступлений, а также ее способ продвигать политику "сфер влияния", чтобы лишить государства права самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику", - добавила Каллас.

"Речь сейчас не только о безопасности Украины, но и всей европейской архитектуре безопасности, основанной на принципах территориальной целостности, суверенитета стран и неприемлемости агрессии. Вопрос о том, останутся ли эти принципы в силе или нет. А для того, чтобы они продолжили действовать, необходимо, чтобы Украина победила, а агрессор однозначно потерпел поражение и военные преступники были привлечены к ответственности. Преждевременный мир, до достижения этих целей, не даст безопасности ни для кого в Европе", - подчеркнула она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Его слова раскритиковали в Украине и нескольких европейских столицах, в частности Финляндии и Польши.

Темы: ЭстонияРосcияПутинпереговоры
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