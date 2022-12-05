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Прем’єрка Естонії: Починати з Росією переговори про мир зараз небезпечно – і не лише для України

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 19:24

Прем’єрка Естонії Кая Каллас сказала, що погоджуватися на мирні переговори з Росією зараз було би небезпечно, якщо ставити за мету тривалий мир у Європі.

Про це вона сказала у коментарі суспільному мовнику на прохання прокоментувати заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність обговорити гарантії безпеки для Росії, якщо Кремль погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Каллас зазначила, що не хоче відповідати Макрону "через ЗМІ", оскільки Париж і Таллінн регулярно підтримують контакти, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Втім, як загальний коментар маю сказати, що позиція Естонії з приводу європейської безпеки висловлена давно і вона чітка: фокус вільного світу нині має бути на тому, як допомогти Україні перемогти і гарантувати її безпеку у довгостроковій перспективі. Воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності, а завдана шкода компенсована. Лише це є шляхом до тривалого миру й запобігання новій агресії", - зазначила прем’єрка Естонії.

Кая Каллас зауважила, що Кремлю зараз потрібна пауза для того, щоб відновити сили і підготуватися до нового наступу.

"Тож перемир’я зараз зіграло би на користь військових інтересів РФ, і розмови про мир чи припинення вогню - небезпечні. Триває агресивна війна, у якій Росія напала на свою сусідку, і в цих умовах треба говорити про те, як забезпечити безпеку України…", - сказала вона.

"Вимоги Росії про гарантії безпеки - це прикриття для її загарбницьких війн та воєнних злочинів, а також її спосіб просувати політику "сфер впливу", аби позбавити держави права самостійно визначати свою зовнішню та оборонну політику", - додала Каллас.

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"Мова зараз не тільки про безпеку України, а й усю європейську архітектуру безпеки, що грунтується на принципах територіальної цілісності, суверенітету країн та неприйнятності агресії. Питання про те, чи ці принципи залишаться в силі, чи ні. А для того, щоб вони продовжили діяти, необхідно, щоб Україна перемогла, а агресор однозначно зазнав поразки і військові злочинці були притягнені до відповідальності. Передчасний мир, до досягнення цих цілей, не дасть безпеки ні для кого у Європі", - наголосила вона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Його слова розкритикували в Україні та кількох європейських столицях, зокрема Фінляндії та Польщі.

Теми: ЕстоніяРосіяПутінпереговори
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