Россия заявила, что не отдаст контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Такой комментарий Захаровой появился в понедельник на сайте МИД России, пишет "Европейская правда".

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией", - заявила она.

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По словам спикера российского МИД, Москва исходит из того, "что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС".

Также Захарова опровергла утверждение генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.

"Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - сказала она.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.