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Россияне за сутки 84 раза ударили по Сумщине, попали в монастырь

Ольга ГлущенкоВторник, 6 декабря 2022, 00:30
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото ОВА

Враг нанес 84 удара по пограничью Сумской области в течение понедельника, под обстрелами были 5 общин.

Источник: Глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: В Шалыгинской громаде по одному из приграничных сел россияне ударили дважды. Выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии, а затем еще 22 снаряда из РСЗО.

"Прилеты" были по мужскому монастырю. Повреждено админздание и хозяйственные постройки. От осколочных ранений погиб скот в хозяйстве монастыря.

Краснопольскую общину враг обстрелял из минометов 80-мм калибра. Было 16 "прилетов". Обошлось без разрушений.

Белопольская громада: был минометный обстрел пограничного села. Разорвались 8 мин, которые и повредили гараж, трактор, 3 легковых автомобиля психоневрологического интерната.

По Миропольской общине россияне вели минометный обстрел (15 "приходов"). Без повреждений.

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По Есманьской общине было 8 "прилетов" из артиллерии с территории России. Без пострадавших.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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