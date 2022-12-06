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Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: разрушены дома, газопроводы, ЛЭП

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 08:22
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛУКАШУКА 

Ночью 6 декабря российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив более десятка частных домов, газопроводы и линии электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и села прилетели почти 50 вражеских снарядов. Прошло без погибших и раненых".

Детали: В Никополе повреждены более 10 частных домов, хозяйственные постройки, два газопровода и линия электропередач. 

 
Фото Из Telegram Лукашука 

В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, которая питала насосную станцию местного водоканала. Сейчас три населенных пункта (всего более 9 000 семей) остались без воды. Сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу насосной станции. 

 
Фото Из Telegram Лукашука 

В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.

Лукашук отметил, что в области 6 декабря будут действовать экстренные отключения света. 

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Темы: Днепропетровская областьвойнаНикополь
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