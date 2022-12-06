Росіяни випустили по Нікопольщині 50 снарядів: зруйновані будинки, газопроводи, ЛЕП

Уночі 6 грудня російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши понад десяток приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Минулося без загиблих та поранених".

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Деталі: У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, два газопроводи і лінія електропередач.

Фото з Telegram Лукашука

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Наразі три населені пункти (загалом понад 9 000 родин) лишилися без води. Повідомляється, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу насосної станції.

Фото з Telegram Лукашука

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.



Лукашук зазначив, що в області 6 грудня діятимуть екстрені відключення світла.