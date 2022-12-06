Латвия аннулировала лицензию канала "Дождь"

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь", созданного российскими журналистами, которые переехали в Ригу после начала вторжения России в Украину. Решение принял Национальный совет по электронным СМИ.

Источник: "Tvnet"

Детали: Руководитель Нацсовета Иварс Аболиньш сказал, что решение принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка".

Вещание "Дождя" в YouTube в Латвии также планируют заблокировать. Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент телеканала был недоступен в Латвии.

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