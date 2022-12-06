Латвия аннулировала лицензию канала "Дождь"

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь", созданного российскими журналистами, которые переехали в Ригу после начала вторжения России в Украину. Решение принял Национальный совет по электронным СМИ.

Источник: "Tvnet"

Детали: Руководитель Нацсовета Иварс Аболиньш сказал, что решение принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка".

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Вещание "Дождя" в YouTube в Латвии также планируют заблокировать. Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент телеканала был недоступен в Латвии.

Предистория:

Ранее на "Дожде" заявили, что фрагмент передачи со словами ведущего о "помощи" российским военным удалили, а с самим ведущим прекратили сотрудничество.

Латвийский регулятор NEPLP оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии "нашей".

оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии "нашей". Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала расследование в связи с заявлениями, сделанными в эфире телеканала "Дождь", которые вызвали подозрения в предоставлении телеканалом помощи военнослужащим российских оккупационных войск.