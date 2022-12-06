В Кремле снова заговорили о "целях спецоперации", но хотят "долгосрочного мира"
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России не видят перспектив переговоров с Украиной и стремятся достичь "целей спецоперации", но при этом оккупанты хотят "долгосрочного мира".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Перспектив переговоров по Украине сейчас не видим, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации...
То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир - с этим можно согласиться. Что касается перспектив переговоров, то мы их не видим сейчас".
Почему это важно: В последнее время в информпространстве России стало чаще звучать слово переговоры.
В Кремле даже признали, что ударами по инфраструктуре Украины принуждают Зеленского к переговорам.
Также о необходимости переговоров заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Олександр Лукашенко, который поддерживает политику Путина и постоянно транслирует его нарративы.
В России даже провели закрытый соцопроса, согласно которому процент россиян, которые выступают за мирные переговоры с Украиной резко увеличился в последние месяцы. Сейчас за переговоры около 55% граждан РФ.
Россия не хочет говорить на переговорах о временно оккупированных АРК Крым, ОРДЛО и отельных территориях Херсонской и Запорожской областей. При этом захватчики, вероятно, надеялись, что смогут сломить украинцев отсутствием света и тепла. Агрессор думал, что украинцы в таких условиях будут давить на власть, чтобы она согласилась на переговоры.
Но Украина не согласна на переговоры на условиях России, а украинцы не выходят на акции протеста из-за отсутствия света.
Видимо, в связи с этим сейчас страна-агрессор решила сменить тактику в вопросе переговоров.
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Предыстория:
- Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия на это ответил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого стране-террористу достаточно покинуть территорию Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.
- Президент США Джо Байден заявил, что пока не намерен говорить с российским визави Владимиром Путиным, но готов это сделать, если тот действительно проявит заинтересованность в прекращении развязанной им войны в Украине, а именно – если он выведет войска из Украины.
- Песков ответил, что Кремль не готов принять условия для переговоров с Вашингтоном, которые 1 декабря озвучил президент США Джо Байден, – а именно Россия не планирует забрать свои войска из территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.
- Украинские власти неоднократно подчеркивали: переход к стадии дипломатических переговоров возможен только при условии выхода российских войск за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год.
- МИД РФ заявил, что Россия "не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности о необходимости вывода российских войск.