Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон не видит противоречий в заявлении о гарантиях безопасности для РФ: "Не делайте из мухи слона"

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 14:41

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отбросить полемику "там, где ее нет" после своих высказываний о будущих гарантиях безопасности России, которые были негативно восприняты в Киеве и Восточной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французское Le Figaro

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - сказал Макрон по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране.

Ранее Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

В МИД Польши критически отнеслись к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ.

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил Хаависто.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что не хочет отвечать Макрону "через СМИ", поскольку Париж и Таллинн регулярно поддерживают контакты. 

"Впрочем, как общий комментарий должна сказать, что позиция Эстонии по поводу европейской безопасности высказана давно и она четкая: фокус свободного мира сейчас должен быть на том, как помочь Украине победить и гарантировать ее безопасность в долгосрочной перспективе. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а нанесенный ущерб компенсирован. Только это является путем к длительному миру и предотвращению новой агрессии", - отметила премьер Эстонии.

Темы: МакронРосcияскандал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео, обновленоРФ ударила по рынку и заправкам города: 8 погибших на Донетчине

ВАКС отправил в СИЗО бизнесмена Кауфмана, но призначил альтернативу залога

фотоЗеленский и "дух Украины" стали символом года по версии Time

обновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах

видеоЛавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет на саммите ОБСЕ

Все новости...
Макрон
Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления - Макрон
Макрон: я всегда поддерживаю прямой контакт с Путиным, изоляция для него хуже всего
Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ
Последние новости
16:55
видеоЗадержан агент РФ, который "охотился" за украинскими комплексами "Нептун" - СБУ
16:52
фотоНад граффити Бэнкси в Киеве появилось стекло
16:46
Путин заявил, что в Украине уже 150 тысяч мобилизованных и дополнительный набор "не имеет смысла"
16:33
Путин уверяет, что Россия борется за свои национальные интересы "мирными средствами"
16:32
"єДокумент" в "Дії" будет работать даже без интернета
16:29
Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык
16:27
Россияне массово продают недвижимость в Крыму: как украинцам вернуть жилье после деоккупации
16:21
Иранские женщины стали Героями года 2022 года по версии TIME
16:15
Всемирный банк предупреждает о росте долгового бремени для бедных стран
16:13
видео, обновленоРФ ударила по рынку и заправкам города: 8 погибших на Донетчине
Все новости...