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Макрон не видит противоречий в заявлении о гарантиях безопасности для РФ: "Не делайте из мухи слона"

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 13:41

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отбросить полемику "там, где ее нет" после своих высказываний о будущих гарантиях безопасности России, которые были негативно восприняты в Киеве и Восточной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французское Le Figaro

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - сказал Макрон по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране.

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Ранее Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

В МИД Польши критически отнеслись к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ.

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

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"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил Хаависто.

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что не хочет отвечать Макрону "через СМИ", поскольку Париж и Таллинн регулярно поддерживают контакты. 

"Впрочем, как общий комментарий должна сказать, что позиция Эстонии по поводу европейской безопасности высказана давно и она четкая: фокус свободного мира сейчас должен быть на том, как помочь Украине победить и гарантировать ее безопасность в долгосрочной перспективе. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а нанесенный ущерб компенсирован. Только это является путем к длительному миру и предотвращению новой агрессии", - отметила премьер Эстонии.

Темы: МакронРосcияскандал
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