ВСУ провели штабную тренировку возле границы с Беларусью
Вторник, 6 декабря 2022, 17:17
Вооруженные силы Украины с теробороной провели у границы с Беларусью штабную тренировку.
Источник: пресс-служба ВСУ
Дословно: "По требованию командующего группировки Сил и средств обороны города Киева проведена совместная штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны ВСУ с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь".
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Детали: Сообщается, что во время учений воинские части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.
Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.
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