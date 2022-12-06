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ВСУ провели штабную тренировку возле границы с Беларусью

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 18:17
иллюстративное фото из FB 120-й бригады территориальной обороны

Вооруженные силы Украины с теробороной провели у границы с Беларусью штабную тренировку.

Источник: пресс-служба ВСУ

Дословно: "По требованию командующего группировки Сил и средств обороны города Киева проведена совместная штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны ВСУ с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь".

Детали: Сообщается, что во время учений воинские части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.

Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.

Темы: армияБеларусь
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