Россияне атаковали Запорожский район дронами и С-300: трое раненых

Российские захватчики атаковали Запорожский район дронами и ракетами С-300, в результате чего три человека получили ранения, разрушена жилая инфраструктура; в то же время силы обороны 6 вражеских БПЛА сбили.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района.

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В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 повреждены. Предварительно известно о трех раненых, в том числе о девушке 15 лет".

Фото Из Telegram Старуха

Детали: В другом селе в результате взрыва ракеты 1 дом разрушен, еще 10 повреждены. Люди не пострадали.

Фото Из Telegram Старуха

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