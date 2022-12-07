Росіяни атакували Запорізький район дронами і С-300: троє поранених
Російські загарбники атакували Запорізький район дронами та ракетами С-300, у результаті чого троє людей дістали поранення, зруйнована житлова інфраструктура; водночас сили оборони 6 ворожих БПЛА збили.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.
В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років".
Деталі: В іншому селі внаслідок вибуху ракети 1 будинок зруйнований, ще 10 отримали пошкодження. Люди не постраждали.
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Передісторія:
- За минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів "Shahed-136".
- 8 "Шахедів" приземлили на Дніпропетровщині, ще один – на Житомирщині.