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Росіяни атакували Запорізький район дронами і С-300: троє поранених

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 07:45
Росіяни атакували Запорізький район дронами і С-300: троє поранених
ФОТО З TELEGRAM СТАРУХА 

Російські загарбники атакували Запорізький район дронами та ракетами С-300, у результаті чого троє людей дістали поранення, зруйнована житлова інфраструктура; водночас сили оборони 6 ворожих БПЛА збили.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.

В одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років". 

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Фото з Telegram Старуха 

Деталі: В іншому селі внаслідок вибуху ракети 1 будинок зруйнований, ще 10 отримали пошкодження. Люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Старуха 

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Теми: Запорізька областьвійнабезпілотники
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