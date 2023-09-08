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В Орехове под завалами нашли тела двух погибших

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 14:23
В Орехове под завалами нашли тела двух погибших
Последствия обстрела Запорожской области 7 сентября, фото полиции

Из-под завалов разрушенного в результате обстрела 7 сентября дома в Орехове Запорожской области достали тела двух людей.

Источник: полиция Запорожской области 

Дословно: "В результате атаки по жилому кварталу Орехова разрушены дома местных жителей. Во время разборки завалов правоохранители обнаружили тела 63-летней женщины и 40-летнего мужчины".

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Детали: Всего за минувшие сутки полицейские зафиксировали 93 попадания российскими ракетами и снарядами по территории Запорожской области.

Темы: Запорожская областьжертвыобстрел
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