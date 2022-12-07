Дезертир с пулеметом: ЧВК "Вагнер" заявила, что проведет свое расследование

Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет свое расследование, чтобы выяснить, правда ли, что устроивший стрельбу в российском Новошахтинске дезертир служил в ее рядах.

Источник: пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Telegram, Следком РФ в Telegram

Прямая речь Пригожина: "Данная информация (о том, что задержан боец ЧВК "Вагнер" – ред.) не может быть предоставлена в связи с тем, что не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет свое расследование".

Реклама:

Детали: Вместе с тем Пригожин заявил, что главный вопрос состоит не в том, что какой-то человек "покинул зону боевых действий", "возможно, был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума", и "в его замутненных кровью глазах полицейские казались солдатами противника, гномиками или космонавтами".

Пригожин считает, что главный вопрос в том – как некий боец ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных оказался с оружием в руках на территории РФ. По его словам, это произошло либо потому, что "границы нет", либо задержанный якобы может быть представителем "диверсионной группы ВСУ".

Также Пригожин заявил, что фотографии дезертира, которые появились в сети, были сделаны из полицейской машины. Он заявил: "если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках".

ВИДЕО ДНЯ

Следком РФ в своем Telegram-канале опубликовал видео с задержанным.

Предыстория:



