Дезертир с пулеметом: ЧВК "Вагнер" заявила, что проведет свое расследование
Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет свое расследование, чтобы выяснить, правда ли, что устроивший стрельбу в российском Новошахтинске дезертир служил в ее рядах.
Источник: пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Telegram, Следком РФ в Telegram
Прямая речь Пригожина: "Данная информация (о том, что задержан боец ЧВК "Вагнер" – ред.) не может быть предоставлена в связи с тем, что не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет свое расследование".
Детали: Вместе с тем Пригожин заявил, что главный вопрос состоит не в том, что какой-то человек "покинул зону боевых действий", "возможно, был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума", и "в его замутненных кровью глазах полицейские казались солдатами противника, гномиками или космонавтами".
Пригожин считает, что главный вопрос в том – как некий боец ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных оказался с оружием в руках на территории РФ. По его словам, это произошло либо потому, что "границы нет", либо задержанный якобы может быть представителем "диверсионной группы ВСУ".
Также Пригожин заявил, что фотографии дезертира, которые появились в сети, были сделаны из полицейской машины. Он заявил: "если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках".
Следком РФ в своем Telegram-канале опубликовал видео с задержанным.
Предыстория:
- 6 декабря сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- 7 декабря стало известно, что дезертира задержали – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.
- 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
- После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.
- 22 ноября издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на это предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови.
- 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал внести "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза.