Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане

Талибы совершили первую публичную казнь со времени возвращения группировки к власти в Афганистане в прошлом году.

Источник: BBC News

Детали: Представитель Талибана заявил, что мужчина по имени Таджмир был убит на переполненном спортивном стадионе в юго-западной провинции Фарах после того, как он признался в убийстве.

Десятки лидеров группировки, в том числе большинство высокопоставленных министров в их правительстве, присутствовали на казни.

Это произошло через несколько недель после того, как судьи получили инструкции по полному соблюдению законов шариата.

Верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада издал соответствующий указ в прошлом месяце, приказав судьям назначать наказания, включая публичные казни, публичные ампутации конечностей и избиение камнями.

Однако, конкретные преступления и соответствующие наказания не были официально определены "Талибаном".

ВИДЕО ДНЯ

По словам талибов, эта казнь знаменует собой возвращение к экстремистскому толкованию шариата.

В последнее время группировка уже осуществила несколько публичных порки - в том числе порка десятка людей перед переполненным футбольным стадионом в провинции Логар - это первый случай, когда талибы публично признали, что казнили кого-то.

По данным талибов, казненный по имени Таджмир около пяти лет назад зарезал мужчину по имени Мустафа.

Перед казнью было обнародовано публичное сообщение об этом событии и с призывом ко всем гражданам "присоединиться к нам на спортивной площадке".

Мать убитого рассказала журналистам, что лидеры талибов умоляли ее простить мужа, но она настояла на его казни: "Талибы приходили ко мне и умоляли простить этого неверного. Они настаивали на том, чтобы я простила этого человека ради Бога, но я сказала им, что этот человек должен быть казнен и похоронен так же, как он поступил с моим сыном".