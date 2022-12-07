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Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 22:30
Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем
Электросети, фото ДТЭК

Полное восстановление энергетической системы, поврежденной атаками россиян, сейчас невозможно; больше всего отключений в Киеве, Киевской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 7 декабря

Детали: Президент отметил, что энергетика является постоянным пунктом повестки дня и на Ставке верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне.

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Зеленский провел в среду не только заседание Ставки, но и совещание по стабилизации энергосистемы и защите украинских электростанций.

Прямая речь: "Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений.

По состоянию на этот вечер больше всего отключений в Киеве и области, на Львовщине, Житомирщине, Хмельнитчине, Полтавщине, Виннитчине и Закарпатье".

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Детали: Глава государства поблагодарил энергетиком, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей.

Напомним: Россия с 11 сентября атакует энергетические объекты Украины, а с 10 октября совершила уже 8 массированных атак на энергосистему. Последний массированный ракетный удар 5 декабря еще больше пошатнул ее и заставил энергетиков прибегать к новым аварийным отключениям по всей стране.

Темы: Зеленскийэнергетикаэлектроэнергиявойна
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