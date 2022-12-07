Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 23:30
Электросети, фото ДТЭК

Полное восстановление энергетической системы, поврежденной атаками россиян, сейчас невозможно; больше всего отключений в Киеве, Киевской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 7 декабря

Детали: Президент отметил, что энергетика является постоянным пунктом повестки дня и на Ставке верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне.

Зеленский провел в среду не только заседание Ставки, но и совещание по стабилизации энергосистемы и защите украинских электростанций.

Прямая речь: "Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений.

По состоянию на этот вечер больше всего отключений в Киеве и области, на Львовщине, Житомирщине, Хмельнитчине, Полтавщине, Виннитчине и Закарпатье".

Детали: Глава государства поблагодарил энергетиком, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Россия с 11 сентября атакует энергетические объекты Украины, а с 10 октября совершила уже 8 массированных атак на энергосистему. Последний массированный ракетный удар 5 декабря еще больше пошатнул ее и заставил энергетиков прибегать к новым аварийным отключениям по всей стране.

Темы: Зеленскийэнергетикаэлектроэнергиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией

ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

обновлено, фотоРоссияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших

Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 

ВАКС избрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко – ЦПК

Все новости...
Зеленский
Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы
Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и других местах жестокого противостояния
В результате обстрела россиянами Курахово в Донецкой области погибли 10 человек – Зеленский
Последние новости
00:58
США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью
00:14
Россия созывает Совбез ООН из-за западных поставок оружия Украине
23:42
Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"
23:23
Топ-дипломат США отказалась уточнять, что Вашингтон будет считать выводом войск РФ из Украины
23:07
Прогноз Гайдая: за зиму выйти на линию 2014 года, в 2023 – освободить всю Луганщину
22:51
Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией
22:36
видеоЗеленский заявил о "минном терроре" РФ и наградил 4 погибших полицейских
22:27
Два связанных с Кремлем олигарха продолжают вести бизнес в Латвии и получают деньги ЕС - The Insider
22:14
Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области за день
22:06
Президент Польши встретился с Тихановской и поддержал белорусскую оппозицию
Все новости...