Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем

Полное восстановление энергетической системы, поврежденной атаками россиян, сейчас невозможно; больше всего отключений в Киеве, Киевской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 7 декабря

Детали: Президент отметил, что энергетика является постоянным пунктом повестки дня и на Ставке верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне.

Зеленский провел в среду не только заседание Ставки, но и совещание по стабилизации энергосистемы и защите украинских электростанций.

Прямая речь: "Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем – что восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений.

По состоянию на этот вечер больше всего отключений в Киеве и области, на Львовщине, Житомирщине, Хмельнитчине, Полтавщине, Виннитчине и Закарпатье".

Детали: Глава государства поблагодарил энергетиком, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Россия с 11 сентября атакует энергетические объекты Украины, а с 10 октября совершила уже 8 массированных атак на энергосистему. Последний массированный ракетный удар 5 декабря еще больше пошатнул ее и заставил энергетиков прибегать к новым аварийным отключениям по всей стране.