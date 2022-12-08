Оперативная пауза на поле боя лишит Украину инициативы – американские аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оперативная пауза на поле боя пойдет на пользу России, поскольку лишит Украину существующей инициативы.

Источник: ISW

Детали: Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные стремятся достичь оперативной паузы зимой, чтобы вернуть себе инициативу и провести контрнаступление весной.

В своем ежедневном отчете эксперты ISW согласились с оценками генсека НАТО, что оперативная пауза принесет пользу России, поскольку лишит Украину инициативы.

"Оперативная пауза зимой, вероятно, преждевременно завершит контрнаступательные операции Украины, увеличит вероятность того, что Украина потеряет инициативу, и предоставит деградированным российским войскам ценную 3-4-месячную отсрочку для восстановления и подготовки к ведению боевых действий на лучшем уровне", – отметили американские аналитики.

Однако, отметили эксперты ISW, Владимир Путин по-прежнему не желает прекращать боевые действия, а российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута.

"Зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу на других участках боевых действий. Дальнейшие оперативные успехи Украины будут зависеть от способности ВСУ непрерывно продолжать последовательные операции в течение зимы", – говорится в отчете института.

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Основные выводы ISW: