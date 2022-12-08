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Винницкий завод во время войны отправлял в РФ детали военной техники – ОГП

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 16:18
Винницкий завод во время войны отправлял в РФ детали военной техники – ОГП
Следственные действия на Винницком агрегатном заводе, фото СБУ

Украинский машиностроительный завод в условиях военного положения экспортировал в Россию комплектующие для ремонта военной техники.

Источник: Офис генерального прокурора, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник

Детали: По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

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В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые используются в военной технике.

Для реализации противоправной схемы был привлечен ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию России.

С целью обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.

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По данным ОГП, таким образом в течение 2022 года в страну-агрессора было экспортировано комплектующих для ремонта военной техники на общую сумму более 51 млн грн.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства причастных к совершению уголовного преступления лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

В сообщении ОГП не указывается название предприятия. По данным "Интерфакс-Украина", речь идет о "Винницком агрегатном заводе".

Темы: войнаОфис генпрокурораРосcияВинница
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