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Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі військової техніки – ОГП

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 16:18
Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі військової техніки – ОГП
Слідчі дії на Вінницькому агрегатному заводі, фото СБУ

Український машинобудівний завод в умовах воєнного стану експортував до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки.

Джерело: Офіс генерального прокурора, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело

Деталі: За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором.

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В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці.

Для реалізації протиправної схеми було залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію Росії.

З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС.

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За даними ОГП, у такий спосіб протягом 2022 року до країни-агресора було експортовано комплектуючі для ремонту військової техніки на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

В повідомленні ОГП не вказується назва підприємства. За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про "Вінницький агрегатний завод".

Теми: війнаОфіс генпрокурораРосіяВінниця
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