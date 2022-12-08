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В ГУР говорят, что Россия собирается мобилизовать 17-летних на оккупированных территориях

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 18:23
Андрей Юсов, ГУР МО, фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что на фоне потерь в войне с Украиной мобилизация в России не прекращается: есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

Источник: Андрей Юсов в телеэфире, цитирует ГУР Минобороны Украины

Прямая речь: "Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. 

Эта война коснется каждого в России. Они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся".

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Темы: разведкаРосcиямобилизациявойна
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