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Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 20:04
Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД
флаг Словакии, иллюстративное фото Pixabay

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

Об этом Качер сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра - 120, 155 миллиметров. Мы имеем мощности для этих калибров - отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", - отметил он.

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Ранее глава словацкого МИД сообщил об одобрении нового пакета военной помощи для Украины, в который входят боезапас крупного калибра и для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Также Словакия, по его словам, продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет в частности о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

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Эти дискуссии происходят на фоне сообщений о все большей нехватке вооружения, которую западные государства могут передать Украине - ведь стороны используют оружие и боеприпасы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны.

Темы: Словакияоружие
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