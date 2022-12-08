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Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 21:04
флаг Словакии, иллюстративное фото Pixabay

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

Об этом Качер сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра - 120, 155 миллиметров. Мы имеем мощности для этих калибров - отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", - отметил он.

Ранее глава словацкого МИД сообщил об одобрении нового пакета военной помощи для Украины, в который входят боезапас крупного калибра и для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Также Словакия, по его словам, продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет в частности о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

Эти дискуссии происходят на фоне сообщений о все большей нехватке вооружения, которую западные государства могут передать Украине - ведь стороны используют оружие и боеприпасы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны.

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Темы: Словакияоружие
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