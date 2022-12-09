Эрдоган анонсировал новые разговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентами Украины и РФ.

Об этом он сказал в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

"Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мнении о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган отметил, что война между РФ и Украиной связана с серьезным политическим, экономическим и гуманитарным ущербом для всего мира. По его словам, Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

Вместе с тем Турция выступила против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ", сказал Эрдоган.

Он сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на тему зернового коридора.

Также запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил Эрдоган.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале декабря заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.

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