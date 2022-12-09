Ердоган анонсував нові розмови з Зеленським і Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові переговори з президентами України та РФ.

Про це він сказав у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

"Дипломатичні зусилля Туреччини по Україні ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у світу – тих, хто програв", - підкреслив Ердоган.

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Ердоган зазначив, що війна між РФ та Україною пов'язана з серйозною політичною, економічною та гуманітарною шкодою для всього світу. За його словами, Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України.

Разом з тим, Туреччина виступила проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики на адресу РФ", сказав Ердоган.

Він повідомив, що у неділю, 11 грудня, проведе переговори з президентом РФ Владіміром Путіним на тему зернового коридору.

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Також заплановано розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зазначив Ердоган.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на початку грудня заявив, що Анкара очікує побачити "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.

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