Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардейцы возле Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"

Катерина ТищенкоПятница, 9 декабря 2022, 16:24
иллюстративное фото из Facebook Нацгвардии

Вблизи Авдеевки разведчики Нацгвардии взяли в плен "вагнеровца".

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "Вблизи Авдеевки подразделение разведки НГУ, выполняя задание, взяло в плен вагнеровца".

Детали: Нацгвардия также сообщает, что в результате интенсивных боевых действий ее подразделения на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника. В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны.

За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НацгвардияВагнерпленные
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Все новости...
Нацгвардия
Нацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из пулеметов и автоматов
Спецназ Нацгвардии уничтожил российскую БМП вблизи Авдеевки
Ленд-лиз РФ в действии: гвардейцы уничтожают россиян в Донецкой области из трофейной "Мсты"
Последние новости
18:56
Премьер Молдовы - Путину: наша страна самостоятельно решает, где хранить ее газ
18:38
фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне
18:25
Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях
17:57
фотоПрокуратура расследует массовый мор птиц в Чернобаевке
17:53
Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до более 583 миллионов долларов
17:51
Шольц не верит, что Путин готов к уступкам в Украине
17:38
Джонсон - Западу: чтобы остановить войну, увеличьте поддержку Украины
17:25
фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине
16:41
Президент Литвы: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно - это ловушка
16:37
В Херсон вернули свет и тепло
Все новости...