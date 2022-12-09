Нацгвардейцы возле Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"
Пятница, 9 декабря 2022, 16:24
Вблизи Авдеевки разведчики Нацгвардии взяли в плен "вагнеровца".
Источник: Национальная гвардия Украины
Дословно: "Вблизи Авдеевки подразделение разведки НГУ, выполняя задание, взяло в плен вагнеровца".
Детали: Нацгвардия также сообщает, что в результате интенсивных боевых действий ее подразделения на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника. В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны.
За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.
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