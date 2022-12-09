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Нацгвардійці біля Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 16:24
ілюстративне фото з Facebook Нацгвардії

Поблизу Авдіївки розвідники Нацгвардії взяли в полон "вагнерівця".

Джерело: Національна гвардія України

Дослівно: "Поблизу Авдіївки підрозділ розвідки НГУ, виконуючи завдання, взяв у полон вагнерівця".

Деталі: Нацгвардія також повідомляє, що в результаті інтенсивних бойових дій її підрозділи на Бахмутському напрямку за тиждень знищили 2 танки, 4 БМП, 1 самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника. У тісній взаємодії із ЗСУ визначені позиції було утримано.

За цей період артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань з ураження сил і засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

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Теми: НацгвардіяВагнерполонені
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