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Нацгвардійці біля Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 15:24
Нацгвардійці біля Авдіївки взяли в полон вагнерівця
ілюстративне фото з Facebook Нацгвардії

Поблизу Авдіївки розвідники Нацгвардії взяли в полон "вагнерівця".

Джерело: Національна гвардія України

Дослівно: "Поблизу Авдіївки підрозділ розвідки НГУ, виконуючи завдання, взяв у полон вагнерівця".

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Деталі: Нацгвардія також повідомляє, що в результаті інтенсивних бойових дій її підрозділи на Бахмутському напрямку за тиждень знищили 2 танки, 4 БМП, 1 самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника. У тісній взаємодії із ЗСУ визначені позиції було утримано.

За цей період артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань з ураження сил і засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

Теми: НацгвардіяВагнерполонені
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